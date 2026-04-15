Linux e AI | il freno di Torvalds per proteggere il codice critico

Recentemente, i responsabili dello sviluppo del kernel Linux hanno stabilito nuove linee guida riguardo all’uso dell’intelligenza artificiale nel processo di programmazione. Linus Torvalds, figura centrale nel mondo Linux, ha partecipato alla definizione di queste direttive, che mirano a regolamentare l’impiego di strumenti di intelligenza artificiale nel contributo al codice. Le decisioni sono state prese per garantire l’integrità e la sicurezza del software.

Linus Torvalds e i responsabili della manutenzione del kernel Linux hanno definito nuove direttive per l’integrazione dell’intelligenza artificiale nello sviluppo del codice. La decisione mira a preservare la stabilità di un software che regge l’architettura di una moltitudine di sistemi, dai server alle infrastrutture critiche, fino ai dispositivi mobili Android e ai sistemi embedded. La responsabilità umana come barriera contro l’automazione selvaggia. L’approccio adottato dal progetto Linux non punta a vietare l’impiego di assistenti come GitHub Copilot, bensì a stabilire un confine invalicabile tra supporto tecnologico e responsabilità legale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Linux e AI: il freno di Torvalds per proteggere il codice critico Linux 7.1: stop ai chip Intel 486, Torvalds taglia il passatoIl kernel Linux taglierà il supporto ai processori Intel 80486 a partire dalla versione 7. Google lancia Sashiko: AI per il kernel LinuxGoogle ha lanciato Sashiko, un sistema di intelligenza artificiale dedicato alla revisione del kernel Linux.