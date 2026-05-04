Un’intervista pubblicata ieri su un quotidiano nazionale ha attirato numerosi commenti, in gran parte critici, sui contenuti e sul tono utilizzato. La conversazione tra l’intervistato e l’intelligenza artificiale ha sollevato discussioni sulla natura delle risposte e sulle tematiche affrontate, che sono state giudicate poco coinvolgenti da parte di alcuni osservatori. La discussione è avvenuta in un contesto di crescente attenzione pubblica verso le tecnologie di intelligenza artificiale e le loro implicazioni.

Roma, 4 mag – L’intervista di Walter Veltroni a Claude, pubblicata sul Corriere della Sera, è stata accolta con una prevedibile pioggia di commenti facili. Da una parte l’entusiasmo quasi infantile per la macchina che parla di anima, mare, morte, solitudine e desiderio. Dall’altra il riflesso opposto, altrettanto automatico: “è solo un algoritmo”, “non sente nulla”, “non pensa”, “non capisce”, “non è vivo”. Due reazioni speculari, accomunate dalla stessa presunzione: parlare della coscienza come se fosse un oggetto già compreso, catalogato, posseduto. Il punto, invece, è precisamente l’opposto: la coscienza resta uno dei grandi enigmi della biologia, della filosofia e delle neuroscienze.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - L’intervista di Veltroni a Claude è una noia mortale: l’AI è una questione di potere, non di poesia

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