La cringissima intervista di Veltroni a Claude e l’illusione di parlare con un’IA

Dopo alcuni giorni, l’intervista pubblicata online continua a essere al centro dell’attenzione, soprattutto sui social media. La conversazione coinvolge un noto esponente politico e un'interfaccia che sembra un’intelligenza artificiale, suscitando reazioni e commenti tra gli utenti. La discussione si concentra sulla natura della comunicazione e sulla percezione dell’intervistato, che appare in alcuni momenti poco convincente. La vicenda ha generato un acceso dibattito tra chi ha trovato divertente l’episodio e chi ha espresso perplessità.

A distanza di giorni ancora in tanti ne parlano, soprattutto sui social: l’intervista pubblicata dal Corriere della sera in cui Walter Veltroni pone una serie di domande a Claude, il chatbot di Anthropic (società specializzata in intelligenza artificiale ), ha suscitato in Italia un dibattito di dimensioni tali da giustificare, almeno giornalisticamente, l’iniziativa. Il video di Sanders e l’esperimento di Veltroni su un giornale mainstream. Certo, a fine marzo il senatore statunitense Bernie Sanders aveva caricato sui suoi social un video in cui conversava dell’impatto e dei rischi dell’IA sulla società proprio con Claude. Il video era diventato virale e qualcuno, successivamente, potrebbe anche essersi ispirato.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La cringissima intervista di Veltroni a Claude e l’illusione di parlare con un’IA Notizie correlate Claude si racconta a Walter Veltroni, intervista all'intelligenza artificiale: "Proteggete i giovani dall'AI"Walter Veltroni intervista Claude, l’AI di Anthropic che parla di memoria, morte, solitudine e rischi del digitale. Leggi anche: Walter Veltroni intervista l’IA: domande giuste, partner sbagliato Approfondimenti e contenuti Claude si racconta a Walter Veltroni, intervista all'intelligenza artificiale: Proteggete i giovani dall'AIClaude, l’AI di Anthropic, intervistata da Walter Veltroni: i rischi dell'intelligenza artificiale raccontati in prima persona dal chatbot ... virgilio.it Veltroni intervista l'AI, autocelebrativo capolavoro dell'assurdo«Adesso basta parlare di me, parliamo di voi. Voi cosa ne pensate di me?». In questa battuta di Bette Midler si può riassumere la paradossale intervista di Walter Veltroni all’intelligenza artificiale ... msn.com