L'intervista di Salvini che è piaciuta tanto a Trump | Grazie al presidente USA per il suo coraggio

Donald Trump ha condiviso sul suo profilo Truth un’intervista rilasciata a Breitbart, in cui Matteo Salvini viene menzionato. L’ex presidente degli Stati Uniti ha commentato ringraziando il leader italiano per il suo coraggio. La pubblicazione ha suscitato attenzione sui social, con molti utenti che hanno commentato la condivisione. La conversazione tra i due figure politiche ha attirato l’interesse di media italiani e internazionali.

Donald Trump ha rilanciato sul proprio profilo Truth un'intervista della testata di estrema destra Breitbart a Matteo Salvini. Nel colloquio, avvenuto a febbraio ma pubblicato ieri, Salvini ha ringraziato Trump per il suo "coraggio" e per il "fondamento culturale" che sta dando al suo "progetto politico ed economico".🔗 Leggi su Fanpage.it Salvini riferendosi a Trump : Sui social nei panni di Gesù non aiuta la pace. Notizie correlate Lando Norris e l’intervista surreale al Guardian sotto il controllo del suo manager: “Non decido io”Lando Norris finisce al centro di un caso dopo l'intervista al Guardian: il suo stesso management gli impedisce di rispondere su F1 2026, Verstappen... 8 marzo, Gribaudo (Pd): “Quella volta che Salvini scatenò un’onda d’odio social contro di me”In occasione dell'8 marzo, Giornata internazionale della donna, Chiara Gribaudo, vicepresidente del Pd, ha raccontato a Fanpage. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: L’assist di Trump per Salvini, rilancia l’intervista al sito Maga; Trump rilancia l'intervista di Salvini a Breitbart: Grazie al presidente Usa per coraggio e valori; Italia-Usa: Trump rilancia intervista Salvini a Breitbart; Trump rilancia l'intervista di Salvini: È coraggioso. Trump rilancia su Truth l'intervista di Salvini che difende i valori dell'OccidenteIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rilanciato sul social network Truth l'intervista del vicepremier Matteo Salvini a Breitbart. Il ... iltempo.it Trump rilancia l'intervista di Salvini a Breitbart: Grazie al presidente Usa per coraggio e valoriDonald Trump rilancia l'intervista di Matteo Salvini. Il presidente degli Stati Uniti, sul social Truth, dà spazio alle dichiarazioni che il leader della Lega ha rilasciato a febbraio Breitbart News, ... adnkronos.com Lo ha ringraziato. Salvini si è fatto venire gli occhi a cuoricino perché il folle, l’uomo arancione, ha ricondiviso una sua intervista. E lui e la Lega se ne stanno vantando. Vadano a vantarsi nei cantieri che rischiano di rimanere fermi causa caro energetico. Vada - facebook.com facebook L’assist di Trump per Salvini, rilancia l’intervista al sito Maga x.com