8 marzo Gribaudo Pd | Quella volta che Salvini scatenò un'onda d'odio social contro di me

In occasione dell'8 marzo, Chiara Gribaudo, vicepresidente del Pd, ha parlato con Fanpage di un episodio in cui Salvini ha scatenato un'ondata di commenti negativi sui social contro di lei. La politica ha spiegato come l'episodio si sia verificato e quali siano state le reazioni sui social network. La conversazione si è concentrata sull'episodio legato alla Giornata internazionale della donna.