Lando Norris e l'intervista surreale al Guardian sotto il controllo del suo manager | Non decido io

Lando Norris si trova coinvolto in una situazione controversa dopo un'intervista rilasciata al Guardian, durante la quale ha dichiarato di non avere il controllo sulle risposte fornite. Secondo quanto riportato, il suo management avrebbe esercitato restrizioni sulle risposte relative alla Formula 1 del 2026, a Verstappen e a Russell. La vicenda ha suscitato attenzione nel mondo dello sport, con alcune fonti che mettono in dubbio la libertà del pilota di esprimersi.

Lando Norris finisce al centro di un caso dopo l'intervista al Guardian: il suo stesso management gli impedisce di rispondere su F1 2026, Verstappen e Russell. Il campione McLaren prova a parlare, ma si arrende: "Non sono io il capo".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Sarri scatenato, lancia una frecciata a Lotito: “L’allenatore sono io, decido io come si gioca”Sarri non si trattiene in conferenza stampa dopo Lazio-Atalanta, parla anche di Lotito: "Scusate, il presidente dice che il mercato lo fa lui e poi... Lando Norris risponde a Verstappen: “Nessuno lo obbliga a stare in F1. Se vuole può ritirarsi”Lando Norris risponde pesantemente a Max Verstappen, che aveva creato la nuova generazione di Formula 1. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: TIME include Lando Norris tra le 100 persone più influenti del 2026; Lando Norris è la Rivelazione dell'Anno ai Laureus World Sports Awards; F1. Monoposto divertenti da guidare, ma…: la ricetta di Lando Norris per il regolamento 2026; Carlos Sainz vs Lando Norris: sfida in kart coi modelli storici. Guarda il video. Lando Norris vince il Laureus Award come Breaktrough of the Year, ma a 26 anni, è davvero ancora un 'breaktrough'?Il pilota di F1 ventiseienne della McLaren Lando Norris ha vinto un grande premio ai Laureus World Sports Awards 2026, vincendo il premio Breakthrough of Year, riconoscendo la sua vittoria nel Campion ... gamereactor.it Norris trionfa ai Laureus Awards: è suo il premio di miglior rivelazione del 2025Il 2026 in pista non è iniziato nel modo migliore per Lando Norris, che nei primi tre GP della stagione non è ancora mai riuscito a salire sul podio. L’inglese della McLaren però può consolarsi con ... formulapassion.it # *Alcaraz, Sabalenka, Norris, Yamal e McIlroy tra i vincitori dei Laureus Sports Awards.* Carlos Alcaraz Sportivo dell'anno Lando Norris Migliore rivelazione dell'anno Aryna Sabalenka Sportiva dell'anno Fútbol Mas Sport per il bene Paris Saint-Germain Foot facebook Tra gli altri grandi protagonisti della serata, Lando Norris si è aggiudicato il premio come Rivelazione dell'anno dopo la conquista del titolo mondiale di Formula 1. x.com