Inter-Parma piazza Duomo si riempie di tifosi pronti a festeggiare

A circa mezz'ora dalla conclusione di una partita decisiva per lo scudetto, piazza Duomo si è riempita di tifosi che si sono radunati per seguire in piazza l’evento. La partita, tra Inter e Parma, si sta svolgendo sotto gli occhi di numerosi spettatori, con la tensione che si fa palpabile mentre la squadra di casa cerca di conquistare la vittoria. La zona si è animata di persone che attendono con trepidazione il risultato finale.

Quando mancano 30 minuti alla fine della partita che vale lo scudetto, all'ombra della Madonnina di radunano già decine e decine di tifosi che intonano cori senza sosta (video FasaniAnsa).🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Inter-Parma, piazza Duomo si riempie di tifosi pronti a festeggiare L’INTER VINCE A PARMA, TRAMONTANA ESULTA! Notizie correlate Gli iraniani di Parma in piazza Duomo per festeggiare la morte di KhameneiSabato sera in piazza Garibaldi, a Parma, un centinaio di persone hanno cantato e ballato portando in trionfo bandiere dell'Iran. L'Inter a un punto dallo scudetto, tifosi riuniti in piazza DuomoI tifosi dell'Inter hanno iniziato a riversarsi in piazza Duomo, a Milano, già nel primo pomeriggio di domenica 3 maggio. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Piazza Duomo pronta per il popolo nerazzurro se sarà festa scudetto; Inter-Parma a San Siro, la guida per spostarsi con in mezzi: orari e deviazioni; Scudetto Inter, il programma: in caso di titolo domenica solo la festa privata; Inter, il piano festa tra San Siro e piazza Duomo. L'ultimo scudetto in casa? 37 anni fa contro Maradona. Inter, il popolo nerazzurro a un punto dallo scudetto si prepara per la festaA Milano sono ore di attesa per l’ultima partita che può consegnare il ventunesimo scudetto nelle mani di capitan Lautaro ... milano.repubblica.it Inter-Parma, la diretta della sfida scudetto a San Siro: 1-0, Thuram gol; entra LautaroLa squadra di Cristian Chivu può vincere, anche con un pareggio, in casa col Parma il suo scudetto numero 21. Settantamila tifosi a san Siro, poi pronta la festa al Duomo ... corriere.it Inter-Parma, comunicato il dato sugli spettatori presenti al Meazza x.com Inter-Parma 1-0: fine primo tempo, nerazzurri in vantaggio grazie al gol di Thuram - facebook.com facebook