Inter-Parma piazza Duomo si riempie di tifosi pronti a festeggiare

Da ilgiorno.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A circa mezz'ora dalla conclusione di una partita decisiva per lo scudetto, piazza Duomo si è riempita di tifosi che si sono radunati per seguire in piazza l’evento. La partita, tra Inter e Parma, si sta svolgendo sotto gli occhi di numerosi spettatori, con la tensione che si fa palpabile mentre la squadra di casa cerca di conquistare la vittoria. La zona si è animata di persone che attendono con trepidazione il risultato finale.

Quando mancano 30 minuti alla fine della partita che vale lo scudetto, all'ombra della Madonnina di radunano già decine e decine di tifosi che intonano cori senza sosta (video FasaniAnsa).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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