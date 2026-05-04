L’Inter pesca il jolly | è il pallino di Ausilio

L’Inter si prepara a integrare un nuovo elemento nella rosa per la prossima stagione, con il direttore sportivo che ha manifestato particolare interesse per un giocatore specifico. La società sta lavorando per definire i dettagli dell’operazione e stringere l’accordo, mentre le trattative sono in corso tra le parti coinvolte. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi ufficiali che chiariranno le intenzioni del club e le eventuali tempistiche.

di Bruno De Santis Ci sarà un elemento nuovo il prossimo anno nella rosa dell’Inter: è Ausilio che svela quale sarà il nuovo acquisto nerazzurro Non ha alcuna intenzione di fermarsi l’Inter: appena messo in bacheca lo scudetto numero 21, Marotta ha già alzato il tiro fissando l’obiettivo della coppa Italia per quest’anno e spostando l’attenzione alla Champions del prossimo anno. Per arrivare ad un obiettivo così ambizioso servirà sicuramente intervenire sul mercato, anche perché sono diversi i calciatori che andranno via al termine di questa stagione. Ci saranno arrivi ruolo per ruolo, con nuovi acquisti in base a chi andrà via, ma sarà fatto anche qualcosa di diverso.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - L’Inter pesca il jolly: è il pallino di Ausilio Notizie correlate Mercato Inter, Ismael Kone pallino di Ausilio: sfida al Milan e contatti diretti. Tutti i dettaglidi Alberto PetrosilliMercato Inter, Piero Ausilio vuole sfidare il Milan per Ismael Koné, centrocampista rivelazione del Sassuolo. Calciomercato Milan, Tare pesca un fortissimo jolly per i rossoneri di AllegriLa rosa del Milan di Massimiliano Allegri è sufficientemente competitiva per una sola competizione in questa stagione: nella prossima, considerando... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il tabellone della Champions: i risultati delle semifinali; Zenga: Sorpreso per lo scudetto. L'Inter ha vinto per la sua forza e la grande continuità; Cosa volete fare da grandi?: il romanzo del primo scudetto di Chivu all'Inter. Quello con la Primavera; Dove vedere Torino-Inter in tv? Dazn o Sky, orario. L’Inter pesca in casa del Como: non solo Nico Paz, piace anche lui! Il nome e i dettagliL'Inter vuole rinforzarsi in vista della prossima stagione e vuole farlo con colpi mirati: occhio al nome che piace del Como. spaziointer.it Sorteggio playoff Champions: l’Inter pesca il Bodo, va male alla JuveSono stati sorteggiati i playoff Champions. È andata bene all’Inter, che ha evitato il Benfica del grande ex Mourinho. I portoghesi rigiocheranno contro il Real Madrid, appena sconfitto 4-2 con rete ... calciomercato.it INTER - Parma Orari e punti di ritrovo. - ore 07.45 San Salvo Marina (bar Meeting); - ore 08.25 Lanciano (hotel Cristina); - ore 08.50 Pescara Ovest (rotonda Ikea); - ore 09.25 Mosciano Sant'Angelo (farmacia). #OvunqueAlSeguito - facebook.com facebook #InterComo, le pagelle: #Fabregas getta tutto al vento con cambi sbagliati, #Chivu pesca il jolly #Sucic x.com