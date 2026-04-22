L'Inter ha messo gli occhi su Ismael Koné, centrocampista del Sassuolo, considerato un obiettivo di mercato importante. Piero Ausilio, dirigente nerazzurro, ha avviato contatti diretti con il club dell’atleta e sta pianificando una possibile operazione per portarlo in nerazzurro. Le trattative si concentrano su un’eventuale sfida al Milan, che ha mostrato interesse per lo stesso giocatore. La situazione resta in evoluzione e si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane.

di Alberto Petrosilli Mercato Inter, Piero Ausilio vuole sfidare il Milan per Ismael Koné, centrocampista rivelazione del Sassuolo. La situazione. L’ Inter di Cristian Chivu continua a setacciare il mercato alla ricerca di profili giovani e fisici per svecchiare la mediana. Uno dei nomi caldi sul taccuino della proprietà Oaktree è Ismael Koné, gioiello del Sassuolo che si è imposto come una delle rivelazioni della Serie A 20252026. LEGGI ANCHE: le ultime di mercato Inter Mercato Inter, occhi su Ismael Koné: il centrocampista del Sassuolo è il colpo perfetto per la mediana di Chivu. Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, l’Inter sta seguendo con grande attenzione il classe 2002 neroverde, autore di una stagione straordinaria con 30 presenze e 6 reti.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Ismael Kone pallino di Ausilio: sfida al Milan e contatti diretti. Tutti i dettagli

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