calciomercato milan tare pesca un fortissimo jolly per i rossoneri di allegri

Igli Tare ha individuato un giocatore versatile per rafforzare il Milan di Allegri, spinto dalla necessità di coprire più ruoli in attacco e a centrocampo. Il dirigente ha osservato da vicino le sue prestazioni durante le ultime partite di uno dei club di Serie A, notando quanto possa essere utile in diverse situazioni di gioco. La trattativa si concentra su un trasferimento che potrebbe avvenire nelle prossime settimane, mentre i tifosi attendono novità ufficiali.

La rosa del Milan di Massimiliano Allegri è sufficientemente competitiva per una sola competizione in questa stagione: nella prossima, considerando l'auspicabile ritorno del Diavolo nelle coppe europee, serviranno rinforzi di vera qualità dal calciomercato estivo. Igli Tare, direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi, è già al lavoro per trovare i giocatori giusti per il progetto del tecnico livornese. Calciatori che innalzino il livello tecnico del Diavolo in ogni reparto, oltre che a far aumentare l'organico a livello numerico. Ma andiamo con ordine. PROSSIMA SCHEDA Arrivato nel calciomercato estivo 2025 dal Wolfsburg, il giovane David Odogu (praticamente mai impiegato da Allegri) sarà prestato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Calciomercato Milan, Tare pesca il top in casa Real Madrid. Allegri approvaIl Milan si muove sul mercato e punta a rinforzare la difesa.

Calciomercato Milan, non solo Gila: Tare pesca il difensore esperto in Premier LeagueIl Milan lavora già sul mercato estivo per rinforzare la difesa.

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero pescare in Spagna: doppio baby colpo, ecco quali sono gli obiettivi. UltimissimeCalciomercato Milan, i rossoneri potrebbero pescare in Spagna: doppio baby colpo, ecco quali sono gli obiettivi. Ultimissime Il calciomercato Milan non si accontenta e guarda al futuro con ambizione. calcionews24.com

Milan, blitz in Germania: Tare prende il jolly austriacoIl Milan è alla ricerca di un rinforzo importante e a centrocampo Tare potrebbe puntare forte su un profilo austriaco. calciomercatonews.com

#Calciomercato @acmilan, @FabrizioRomano non ha dubbi: "Il rinnovo per #Bartesaghi si fa sempre più certo" - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com

#Calciomercato #Milan, nuovo attaccante: due nomi in pole position sulla lista di #Tare - facebook.com facebook