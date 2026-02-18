Bordon ricorda il 1978, quando l’Inter affrontò il Bodo Glimt in condizioni difficili, con neve e freddo intenso. Quel match rimane impresso nella sua memoria per le sfide affrontate in un clima estremo. Ora, l’attuale Inter di Chivu si prepara a una gara importante, e l’ex portiere sottolinea che la squadra ha tutte le carte in regola per vincere. La partita si giocherà in un’atmosfera di grande attesa, con tifosi pronti a sostenere i nerazzurri. La sfida si avvicina e l’Inter si prepara a scendere in campo.

Inter News 24 Bordon, ex portiere dell’Inter, ha ricordato la sua esperienza in nerazzurro sul campo del Bodo Glimt: le sue dichiarazioni. In un clima di attesa per la sfida di Champions, Ivano Bordon ha riaperto il cassetto dei ricordi ai microfoni di Fanpage.it. L’ex portiere nerazzurro ha rievocato l’unico precedente storico tra BodøGlimt e Inter, risalente agli ottavi di Coppa delle Coppe del 1978. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Mi ricordo molto bene che il giorno prima della partita, nel giro di mezz’ora, il clima cambiò completamente: pioggia, grandine e poi neve. Il freddo era pungente, più di altre volte. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bordon ricorda il 1978: «A Bodo giocammo in condizioni estreme, ma questa Inter di Chivu ha tutto per vincere»

Bodo Inter, questa sera il playoff di Champions League! Diversi dubbi per Chivu sull’undici titolareBodo Inter affronta questa sera il primo turno di playoff di Champions League, una partita decisiva che potrebbe aprire le porte alla fase a gironi.

Bordon racconta l’unico precedente dell’Inter in casa del Bodo Glimt: “Campo quasi ghiacciato e neve ai bordi”Ivano Bordon ricorda il primo incontro tra BodoGlimt e Inter, avvenuto in condizioni estreme.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.