Inter Bodo Chivu | C’è amarezza ma hanno meritato | non rimprovero nulla ai miei

Cristian Chivu attribuisce la sconfitta dell’Inter contro il BodoGlimt alla scarsa efficacia in attacco, un problema evidente durante la partita. La sua analisi mette in luce le difficoltà dei nerazzurri nel trovare spazi e finalizzare le occasioni create. Chivu sottolinea che, nonostante l’amarezza, i suoi giocatori hanno dato tutto sul campo e meritano rispetto. La squadra ora si concentra sulla prossima sfida, cercando di migliorare la fase offensiva.

Chivu. La delusione è evidente nelle parole di Cristian Chivu, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida di San Siro tra Inter e BodoGlimt. Il tecnico nerazzurro ha analizzato con lucidità una gara complicata, sottolineando l’impegno dei suoi: “ Abbiamo provato dall’inizio in tutti i modi, il Bodo è molto ben organizzato, 10-11 giocatori sotto la linea della palla. Non ho niente da rimproverare ai ragazzi, hanno cercato in tutti i modi di farcela “. Chivu ha poi riconosciuto i meriti degli avversari e le difficoltà incontrate durante il match: “ Loro avevano più energie delle nostre, abbiamo cercato di sbloccarla, non ci siamo riusciti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Conferenza stampa Chivu post Inter Arsenal: «Complimenti a loro, hanno meritato. Giocare ogni 3 giorni? In Europa non si lamentano, non lo faccio neanch’io»Dopo la sconfitta contro l'Arsenal in Champions League, Chivu ha commentato la prestazione della squadra, riconoscendo il merito degli avversari.

"Il gol non è arrivato. Ma ai miei ragazzi non posso rimproverare nulla"Mister Possanzini esprime rammarico per una partita che avrebbe potuto avere un esito diverso.

