L'Inter ha conquistato il suo 21° scudetto, segnando un traguardo importante per il club. La vittoria è arrivata con un allenatore al debutto in panchina, dopo aver svolto un breve periodo di prova con una squadra di Serie A. La squadra ha concluso il campionato in testa alla classifica, ottenendo i punti necessari per laurearsi campione. La celebrazione ufficiale si è svolta nello stadio della società, con i giocatori e lo staff presenti per festeggiare.

Il ventunesimo scudetto dell’Inter contiene diversi ingredienti rivoluzionari. Il primo è un allenatore senza esperienza in prima squadra, se non un breve “stage” con il Parma. Viene così smontato il cliché dell’esperienza come condizione indispensabile non tanto per avere successo, quanto proprio per poter lavorare. Chivu è una rivoluzione per il calcio italiano: ci dice che la competenza non dipende dal curriculum, che l’attitudine non ha età, che l’ambizione e l’energia di cui questo Paese ha un dannato bisogno risiedono nei giovani. Ci dice che gli ultimi arrivati possono essere i primi, spazzando via anche il discorso da bar secondo cui “ha vinto con una squadra che si allenava da sola”.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L’Inter è in festa : il 21° vale doppio

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Inter Scudetto 21, come Chivu solo due in 118 anni. Cristian è il terzo nerazzurro nell’intera storia del club capace di vincere il tricolore prima come giocatore e poi come allenatore #Chivu #inter #fcinternazionale #scudetto #marotta #lautaro #calhanoglu #tutt - facebook.com facebook

Complimenti @Inter per la conquista dello scudetto numero 21 x.com