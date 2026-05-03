Trionfo Inter | il successo sul Parma vale il 21esimo tricolore Thuram e Mkhitaryan firmano la festa

L'Inter ha vinto 2-0 contro il Parma, conquistando il 21esimo titolo di campione d'Italia. Thuram ha segnato al 46' del primo tempo, mentre Mkhitaryan ha siglato il raddoppio al 35' della ripresa. La formazione nerazzurra ha schierato un 3-5-2, con Sommer tra i pali e Bisseck e Akanji in difesa. La partita si è svolta con i gol nei momenti finali di ciascun tempo.

Inter-Parma 2-0 RETI: 46' pt Thuram, 35' st Mkhitaryan. INTER (3-5-2): Sommer 6.5; Bisseck 6, Akanji 6.5, Bastoni 6 (22'st Carlos Augusto 6); Dumfries 6.5, Barella 7 (44'st Frattesi sv), Zielinski 7 (22'st Mkhitaryan 7), Sucic 6, Dimarco 6.5; Thuram 7 (21'st Lautaro 6.5), Esposito 6 (1'st Bonny 6). In panchina: Josep Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Acerbi, Luis Henrique, Darmian, Cocchi, Mosconi, Diouf, Calhanoglu. Allenatore: Chivu 6.5. PARMA (3-5-2): Suzuki 6; Circati 5.5, Troilo 5, Ndiaye 5; Delprato 5.5, Bernabé 6 (30'st Sorensen 6), Nicolussi Caviglia 5.5, Keita 5.5 (22'st Ordonez 6), Valeri 6 (40'st Carboni sv); Strefezza 6.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trionfo Inter: il successo sul Parma vale il 21esimo tricolore. Thuram e Mkhitaryan firmano la festa Notizie correlate Inter scudetto, San Siro esplode: Thuram e Mkhitaryan firmano la notte del tricoloreL’attesa si scioglie negli ultimi minuti, quando il rumore di San Siro diventa qualcosa di fisico, quasi un’onda che travolge tutto. Estasi Inter, l’ultima tappa scudetto: Thuram e Mkhitaryan stendono il ParmaMilano, 3 maggio 2026 – È il trionfo di una squadra che ha annichilito ogni resistenza. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Lo scudetto dell’Inter che non doveva vincere: dalla crisi all’inchiesta fino al dominio | Il film del trionfo; Inter campione d'Italia per la 21? volta! In 12 mesi dalla notte più nera al trionfo firmato Chivu; Scudetto Inter: dalla disfatta Champions al trionfo, la vittoria di Chivu; Scommesse calcio, Serie A: Inter-Parma, è notte scudetto. Trionfo nerazzurro a 1.23 su BetFlag. Trionfo Inter, il messaggio del club: Vincere è scegliere di rialzarsi anche quando ci sentiamo persi«Come gruppo non abbiamo mai perso la voglia di stare insieme. In campo può capitare di sbagliare o di giocare male, ma noi abbiamo sempre dato tutto quello ... gazzettadelsud.it Chivu nella storia Inter: scudetto da tecnico dopo il trionfo in campoCristian Chivu ha scritto la storia dell'Inter, conquistando lo scudetto alla sua prima stagione in Serie A. Il trionfo è giunto con la vittoria sul Parma, in anticipo. Il tecnico romeno si unisce a u ... it.blastingnews.com Le parole dei protagonisti dell'Inter dopo il trionfo scudetto - facebook.com facebook #InterParma #Inter #SerieA #Amala Inter, il trionfo che nasce da lontano C’è sempre un istante, nelle grandi storie sportive, in cui tutto sembra franare. Per l’Inter, quell’istante ha il volto amaro del 2-0 subito dal Fluminense: una giornata storta, quasi x.com