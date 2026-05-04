Nella 35ª giornata di Serie A, il match serale ha certificato ufficialmente il titolo di campione d’Italia per l’Inter. La vittoria nel posticipo domenicale ha permesso alla squadra di conquistare lo scudetto, portando a termine la stagione con questa conquista. La squadra festeggia ormai il trofeo, mentre i giocatori e i tifosi si preparano a celebrare il traguardo raggiunto.

Il posticipo domenicale della 35° giornata di Serie A si è concluso con la gioia più grande in assoluto: l’Inter è campione d’Italia. Un traguardo inseguito dall’inizio della stagione e conquistato dimostrando grande maturità anche nei momenti più difficili della stagione. La partita contro il Parma si è conclusa per 2-0 grazie ai gol di Thuram nel recupero del primo tempo, e di Mkhitaryan durante la ripresa. Al triplice fischio arbitrale è esplosa la bolgia nerazzurra che con cori e bandiere ha fatto sentire la propria gioia alla squadra. Mentre i giocatori sono andati sotto la Curva Nord per celebrare il traguardo con i propri tifosi, sui social è partita la festa.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - L’Inter è campione d’Italia: può finalmente cominciare la festa Scudetto

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