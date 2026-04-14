L'Inter si avvicina alla conquista del 21° Scudetto e, grazie alla vittoria in trasferta contro il Como, ha ridotto la distanza dai rivali in classifica. La squadra si trova ora in una posizione favorevole, con alcuni punti di vantaggio sulle inseguitrici. La corsa al titolo prosegue con le ultime partite di campionato, e la squadra può diventare campione d’Italia già nelle prossime settimane, a seconda degli esiti delle sfide successive.

L’ Inter si avvicina all’obiettivo: conquistare il 21° Scudetto della sua storia. La vittoria in trasferta a Como di domenica scorsa ha dato un segnale importante sia ai nerazzurri stessi che alle inseguitrici, sempre più lontane dalla vetta. Il Napoli, infatti, è a -9 dalla capolista (fermato 1-1 dal Parma) e il Milan a -12 (sconfitto dall’Udinese a San Siro per 3-0). Alla fine del campionato di Serie A mancano sei giornate. La squadra di Cristian Chivu è a quota 75 punti, con 9 di vantaggio sul Napoli di Antonio Conte. Dunque basterà ottenere 10 punti nelle ultime sei partite per essere aritmeticamente campione d’Italia. I partenopei, anche vincendole tutte, arriverebbero al massimo a quota 85 punti.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Inter verso lo Scudetto, quanti punti mancano e quando può diventare campione d’Italia

L’Inter ora fa i conti per lo scudetto: quanti punti mancano e quando può arrivare la festaLa squadra di Chivu ha 7 punti di vantaggio su quella di Conte quando mancano 7 giornate alla fine del campionato.

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CONTE: Per lo Scudetto dobbiamo esserci e sperare negli errori dell'Inter | Serie A Enilive | DAZN