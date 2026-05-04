L’Inter è campione d’Italia A Milano esplode la festa scudetto

Da tv2000.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter ha vinto il suo 21° scudetto, rendendo Milano protagonista di una grande festa. In piazza del Duomo si sono radunate migliaia di persone, che hanno cantato cori, sventolato bandiere e assistito a spettacoli pirotecnici. La vittoria del campionato è stata celebrata con entusiasmo, creando un’atmosfera di gioia tra i tifosi presenti. La città si è riempita di colori e di musica per festeggiare il titolo conquistato.

L’Inter conquista il 21° scudetto. Festa grande in piazza del Duomo: cori, bandiere e fuochi d’artificio. Servizio di Andrea Domaschio TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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