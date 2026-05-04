L’Inter è campione d’Italia A Milano esplode la festa scudetto

L’Inter ha vinto il suo 21° scudetto, rendendo Milano protagonista di una grande festa. In piazza del Duomo si sono radunate migliaia di persone, che hanno cantato cori, sventolato bandiere e assistito a spettacoli pirotecnici. La vittoria del campionato è stata celebrata con entusiasmo, creando un’atmosfera di gioia tra i tifosi presenti. La città si è riempita di colori e di musica per festeggiare il titolo conquistato.

L’Inter conquista il 21° scudetto. Festa grande in piazza del Duomo: cori, bandiere e fuochi d’artificio. Servizio di Andrea Domaschio TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - L’Inter è campione d’Italia. A Milano esplode la festa scudetto L'Inter è campione d'Italia. A Milano esplode la festa scudetto Notizie correlate VIDEO | Inter è campione d'Italia, anche a piazza Cairoli esplode la festa dei tifosiDopo la vittoria dell’Inter, che conquista il suo 21° Scudetto al termine della partita contro il Parma, anche Messina ha vissuto una serata di festa. L’Inter è campione d’Italia: può finalmente cominciare la festa ScudettoIl posticipo domenicale della 35° giornata di Serie A si è concluso con la gioia più grande in assoluto: l’Inter è campione d’Italia. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Scudetto, Inter campione d’Italia prima di giocare col Parma? Ecco tutte le combinazioni; Inter Campione d'Italia domenica 3 maggio? Le combinazioni per lo Scudetto; L'Inter è campione d'Italia: la cavalcata dei nerazzurri fino al 21° scudetto. FOTO; Il Napoli pareggia a Como, l'Inter è ancora più vicina allo scudetto: cosa serve per diventare campioni d'Italia. L’Inter campione a immagine di Lautaro: Questo scudetto arriva dopo la sofferenza, è figlio del duro lavoroSofferenza, lavoro, orgoglio. Le tre parole chiave di Lautaro Martinez per descrivere lo scudetto dell’Inter. La squadra campione d’Italia è a immagine e somiglianza del suo capitano. Insieme a lui si ... ilfattoquotidiano.it L'Inter è campione d'ItaliaAlll'80' INTER-Parma 2-0!! Rete di Henrikh Mkhitaryan! Raddoppia l'inter con Mkhitaryan che deve solo appoggiare in porta sull'assist delizioso di Lautaro Martinez che galleggia sulla linea del fuori ... ansa.it Angolo Tattico di Inter-Parma - #Akanji imposta, Strefezza sfugge ai radar x.com INTER: CAMPIONI AL DI LÀ DI QUALSIASI FINTA CONCORRENZA Ma chi può contestare, fra i tifosi avversari questo scudetto numero 21 dell'Inter, con tutte individualità di livello europeo Un attacco da macchina da guerra, con 82 siluri, e cioè 24 gol di vant - facebook.com facebook