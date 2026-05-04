L' Inter conquista il suo 21esimo scudetto | e piazzale della Vittoria si tinge di nerazzurro

L'Inter ha vinto il suo 21esimo scudetto dopo aver battuto il Parma nel posticipo della 35ª giornata di campionato. La vittoria permette alla squadra di salire in vetta alla classifica e di ottenere il titolo nazionale. La celebrazione si è estesa anche a Forlì, dove risiede uno dei club più numerosi dei supporter nerazzurri. La vittoria ha portato i tifosi a riempire il piazzale della Vittoria, che si è colorato di nerazzurro.

L’Inter torna sul tetto d'Italia: i nerazzurri battono il Parma nel posticipo domenicale della 35esima giornata e si accende la festa nerazzurra anche a Forlì, dove risiede uno dei club più numerosi dello stivale. Alla squadra di Chivu bastava un solo punto per la certezza matematica del titolo.🔗 Leggi su Forlitoday.it INTER: SCUDETTO GIÀ DECISO IL MILAN SI FA FREGARE DAL NAPOLI Notizie correlate L’Inter vince il suo 21esimo scudetto: l’albo d’oro della Serie AL’Inter vince il 21esimo scudetto della sua storia e succede al Napoli in un’alternanza perfetta che dura da quattro stagioni. Inter Campione d’Italia, 21esimo scudetto per i nerazzurri dopo la vittoria per 2-0 contro il Parma a San SiroLa squadra di Cristian Chivu vince in casa il suo scudetto numero 21, in uno Stadio San Siro gremito: ben 70 mila tifosi L’Inter è Campione d’Italia... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Quanti punti mancano all'Inter per lo Scudetto: inizia il countdown, festa contro il Parma se non perde; Miglior difesa? A Chivu non serve: così l'Inter conquista lo scudetto con la 5ª retroguardia della A; L'Inter conquista lo scudetto e a Milano esplode la festa. Corsa Champions ancora aperta: cade il Milan, rallenta la Juve e oggi gioca la Roma; Serie A, l’Inter conquista lo scudetto numero 21: sul titolo c’è la firma di Chivu. L’Inter batte il Parma 2-0 e conquista lo Scudetto 2025/2026Diretta Inter-Parma di Domenica 3 maggio 2026: Thuram sblocca nel recupero del primo tempo, Mkhitaryan chiude nella ripresa. La squadra di Chivu vince il suo 21° Scudetto ... calciomagazine.net Festa nerazzurra a San Siro. L’Inter supera il Parma 2-0 ed è campione d’ItaliaCon un gol per tempo di Thuram e Mkhitaryan, la squadra di Chivu conquista i tre punti del 21° scudetto. Tripudio nerazzurro al Meazza, che festeggia i suoi beniamini ... ilgiornale.it L’Inter conquista il suo 21° Scudetto battendo il Parma per 2-0, al termine di una stagione costruita con continuità e solidità. Una vittoria che certifica il dominio nerazzurro e chiude definitivamente i giochi in vetta alla classifica. Al termine della gara, però, a sor - facebook.com facebook Complimenti @Inter per la conquista dello scudetto numero 21 x.com