Inter Campione d’Italia 21esimo scudetto per i nerazzurri dopo la vittoria per 2-0 contro il Parma a San Siro

L’Inter ha conquistato il suo 21esimo scudetto, battendo il Parma per 2-0 a San Siro davanti a circa 70.000 spettatori. La vittoria è arrivata nell’ultima giornata del campionato 20252026, portando la squadra di Cristian Chivu a festeggiare il titolo tra i tifosi presenti allo stadio. La partita si è svolta nel rispetto delle regole sportive e senza incidenti rilevanti.

La squadra di Cristian Chivu vince in casa il suo scudetto numero 21, in uno Stadio San Siro gremito: ben 70 mila tifosi L’Inter è Campione d’Italia 20252026. Con il successo per 2-0 contro il Parma allo Stadio San Siro, i nerazzurri conquistano matematicamente il titolo, il 21esimo della lo.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Inter Campione d’Italia, 21esimo scudetto per i nerazzurri dopo la vittoria per 2-0 contro il Parma a San Siro INTER da Scudetto, GASP-RANIERI e critiche a CESC e MAX Notizie correlate Inter vince lo Scudetto dopo il 2-0 al Parma a San Siro: i nerazzurri celebrano il loro ventunesimo tricoloredi Luca FiorettiInter vince lo Scudetto dopo il 2-0 al Parma a San Siro: decisive le reti di Thuram e Mkhitaryan, i nerazzurri celebrano il loro... Leggi anche: L'Inter è campione d'Italia. E' il 21esimo scudetto Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Scudetto, Inter campione d’Italia prima di giocare col Parma? Ecco tutte le combinazioni; Il Napoli pareggia a Como, l'Inter è ancora più vicina allo scudetto: cosa serve per diventare campioni d'Italia; Inter Campione d'Italia domenica 3 maggio? Le combinazioni per lo Scudetto; Quando l'Inter può diventare campione d’Italia: tutti i calcoli e gli scenari possibili sullo scudetto dopo la vittoria del Napoli. L'Inter è campione d'ItaliaAll'80' INTER-Parma 2-0!! Rete di Henrikh Mkhitaryan! Raddoppia l'inter con Mkhitaryan che deve solo appoggiare in porta sull'assist delizioso di Lautaro Martinez che galleggia sulla linea del fuorig ... ansa.it Inter campione d’Italia per la 21ª volta! Chivu vince lo Scudetto dopo un campionato stradominatoL'Inter è campione d'Italia 2025-2026, quello cucito sulla maglia oggi è il 21° scudetto. La squadra di Chivu (primo trionfo da allenatore debuttante sulla panchina di una big) lo ha conquistato a San ... fanpage.it Inter campione d'Italia, la festa in campo a San Siro e in piazza Duomo, tra fumogeni e bandieroni LE FOTO #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/05/03/linter-e-campione-ditalia_58db6e15-ff57-46d3-9521-4ef8e5dfae99.html - facebook.com facebook L' @Inter è CAMPIONE D'ITALIA #InterScudetto x.com