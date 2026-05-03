L’Inter si è aggiudicata il suo 21esimo scudetto, lasciando il Napoli in seconda posizione. La vittoria si inserisce in un ciclo di alternanza tra le due squadre che dura ormai da quattro anni. La conquista del titolo si è concretizzata con i punti ottenuti nel corso della stagione, portando il club a raggiungere questo traguardo nel campionato di Serie A.

L’ Inter vince il 21esimo scudetto della sua storia e succede al Napoli in un’alternanza perfetta che dura da quattro stagioni. Nell’albo d’oro della Serie A, la Juventus domina con 36 scudetti vinti, ma grazie al trionfo in questa stagione i nerazzurri staccano ancora il Milan, fermo a quota 19. Dopo i 9 anni di dominio bianconero, l’Inter è stata campione d’Italia per tre volte in sei anno. Nella classifica dello scudetto, più indietro Genoa (9), Torino, Pro Vercelli e Bologna (7), Napoli (4) e Roma (3), Fiorentina e Lazio (2), Cagliari, Casale, Sampdoria e Verona (1). L’albo d’oro della Serie A. 1898 – Genoa 1899 – Genoa 1900 – Genoa 1901...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Inter vince il suo 21esimo scudetto: l’albo d’oro della Serie A

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