Nessuna partita in programma questo fine settimana per lo scudetto, ma l'Inter potrebbe già laurearsi campione nel prossimo turno, anche senza scendere in campo. Con alcune combinazioni di risultati, la squadra potrebbe conquistare il titolo pur pareggiando la propria partita, grazie ai vantaggi accumulati nelle sfide precedenti. La corsa al tricolore si mantiene aperta, anche se l'assenza di una gara rende tutto più incerto.

Festa rinviata, ma forse solo di qualche giorno. La vittoria del Napoli rende aritmeticamente impossibile la celebrazione del 21° scudetto interista già questo fine settimana. Con la netta vittoria contro la Cremonese, la squadra di Conte si è infatti portata a -9 dai nerazzurri, di scena in questa domenica all'Olimpico Grande Torino. E altrettanto potrebbe fare il Milan, nel caso battesse la Juventus nel posticipo a San Siro. C'è però la possibilità che l'Inter festeggi il tricolore nel prossimo fine settimana e senza nemmeno scendere in campo. Vediamo come. Anche dovesse vincere domenica a Torino, niente festa per i nerazzurri che, al massimo, potrebbero ristabilire le distanze riportandosi a +12 sugli azzurri (ed, eventualmente, sul Milan).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Niente scudetto questo weekend. Ma l'Inter può essere campione il prossimo turno anche senza giocare

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