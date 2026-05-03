Inter campione d’Italia | scudetto numero 21 Dopo la vittoria 2-0 sul Parma Il film di una cavalcata trionfale

L'Inter ha vinto il match contro il Parma con il punteggio di 2-0 a San Siro, conquistando così il suo 21° scudetto nella storia. La vittoria ha permesso alla squadra di laurearsi campione d'Italia, concludendo la stagione con questo risultato. La partita ha visto i nerazzurri superare gli avversari in una gara decisiva.

MILANO – L’Inter supera a San Siro il Parma per 2-0 e si laurea campione d’Italia per la 21ma volta nella sua storia. La formazione di Chivu, cui bastava un pareggio per conquistare il titolo con tre gare di anticipo, si è portata in vantaggio con Thuram al primo minuto di recupero del primo tempo. Nella ripresa, al 35', rete di Mkhitaryan. Con 12 punti di vantaggio sul Napoli, l’Inter a tre gare dalla fine è di fatto irrangiungibile. Chivu conquista lo scudetto alla sua prima panchina in nerazzurro, come Arpad Weisz, Alfredo Foni, Giovanni Invernizzi e Josè Mourinho. IL FILM DEL TRIONFO – E’ iniziato tutto con una cinquina. L’Inter ha dato...🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Inter campione d’Italia: scudetto numero 21. Dopo la vittoria (2-0) sul Parma. Il film di una cavalcata trionfale Napoli-Qarabag 2-0: gol e highlights | Champions League Notizie correlate Leggi anche: L'Inter batte il Parma ed è campione d'Italia: scudetto numero 21 Inter-Parma, Chivu a caccia della vittoria che vale lo scudetto numero 21: il pronosticoNella 35ª giornata del campionato di serie A si potrebbe concludere la corsa al titolo: ai nerazzurri basterebbe una vittoria contro i ducali per... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Inter Campione d'Italia domenica 3 maggio? Le combinazioni per lo Scudetto; Scudetto, Inter campione d’Italia prima di giocare col Parma? Ecco tutte le combinazioni; Serie A, domenica sera l’Inter festeggia il 21° scudetto se…; Inter, countdown Scudetto: quando può diventare Campione d'Italia e che risultato serve?. Inter campione d'Italia, il pagellone: Lautaro il trascinatore. La firma di Chivu sullo ScudettoL'Inter è campione d'Italia per la ventunesima volta nella sua storia. Un successo non scontato visti i cambiamenti della scorsa estate,. tuttomercatoweb.com L'Inter è campione d'ItaliaAll'80' INTER-Parma 2-0!! Rete di Henrikh Mkhitaryan! Raddoppia l'inter con Mkhitaryan che deve solo appoggiare in porta sull'assist delizioso di Lautaro Martinez che galleggia sulla linea del fuorig ... ansa.it Dal caos estivo al titolo: Calhanoglu è il "centro di gravità" dell'Inter campione d'Italia 2026 - facebook.com facebook L' @Inter è CAMPIONE D'ITALIA #InterScudetto x.com