Intelligenza artificiale al servizio del lavoro nasce l' Osservatorio Codice

Siglato l'accordo tra l'università di Verona e i sindacati Cgil, Cisl e Uil per monitorare l'innovazione tecnologica e tutelare l'occupazione L’intelligenza artificiale entra stabilmente nell’agenda veronese attraverso la nascita dell'Osservatorio Codice, presentato nell'università scaligera durante il convegno intitolato “Intelligenza artificiale tra efficienza e umanità”. L'iniziativa scaturisce da un'azione sinergica che vede coinvolti i dipartimenti di scienze giuridiche, informatica e scienze umane dell’ateneo insieme alle strutture provinciali di Cgil, Cisl e Uil.🔗 Leggi su Veronasera.it

