Intelligenza artificiale al servizio del lavoro nasce l' Osservatorio Codice

L’Osservatorio Codice nasce a Verona a causa dell’aumento dell’uso dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. Durante un convegno all’università di Verona, si è parlato di come le nuove tecnologie possano rendere più efficienti le attività quotidiane. Un esempio concreto è l’impiego di strumenti di intelligenza artificiale per automatizzare alcune mansioni, riducendo i tempi di lavoro.
Siglato l'accordo tra l'università di Verona e i sindacati Cgil, Cisl e Uil per monitorare l'innovazione tecnologica e tutelare l'occupazione L'intelligenza artificiale entra stabilmente nell'agenda veronese attraverso la nascita dell'Osservatorio Codice, presentato nell'università scaligera durante il convegno intitolato "Intelligenza artificiale tra efficienza e umanità". L'iniziativa scaturisce da un'azione sinergica che vede coinvolti i dipartimenti di scienze giuridiche, informatica e scienze umane dell'ateneo insieme alle strutture provinciali di Cgil, Cisl e Uil.
Lavoro e intelligenza Artificiale, nasce l’Osservatorio italiano
È nato l’Osservatorio italiano sull’Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro, una nuova struttura pubblico-sociale dedicata a monitorare e gestire gli effetti dell’IA su occupazione, competenze e diritti.
Lavoro, nasce l’Osservatorio sull’Intelligenza artificiale. Calderone: “Non decidono gli algoritmi ma le persone”
È stato istituito l'Osservatorio sull'Intelligenza Artificiale nel contesto lavorativo, con l'obiettivo di monitorare e analizzare l'impatto delle tecnologie avanzate sul mondo del lavoro.
