Tavolo nazionale giovani | generazioni a confronto per costruire il percorso del volontariato

Il 21 aprile a Roma si è svolto l'incontro del Tavolo nazionale giovani, dedicato alle tematiche di protezione civile. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle diverse generazioni, che hanno discusso sul ruolo dei giovani nel volontariato e nelle attività di tutela. La riunione si è concentrata sulle modalità di coinvolgimento e sulla definizione di un percorso condiviso per rafforzare l'impegno dei giovani nel settore.

Si è concluso ieri, 21 aprile, a Roma, il nuovo incontro del Tavolo nazionale giovani dedicato alle tematiche di protezione civile. L’appuntamento, ospitato presso la sede didattico-residenziale “Carlo Mosca” del Ministero dell'Interno, ha previsto il coinvolgimento, oltre che di 26 componenti.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate A Bologna “Play The Gap”: Synergie Italia mette generazioni a confronto per costruire il futuro del lavoroA Bologna presso la sede della Fondazione Golinelli si è tenuto “Play The Gap: generazioni a confronto, valore in crescita”, l’evento ideato e... Leggi anche: Il paradosso del lavoro, il nodo del lavoro artigiano: imprese e giovani a confronto, "Serve un patto tra generazioni" Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Tavolo nazionale giovani: generazioni a confronto per costruire il percorso del volontariato; DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE * TAVOLO NAZIONALE GIOVANI: GENERAZIONI A CONFRONTO PER COSTRUIRE IL PERCORSO DEL VOLONTARIATO; Reggio Calabria, al via il tavolo permanente di Youth Dialogue: primo incontro il 21 aprile · ilreggino.it; Comune di Reggio Calabria – Notizie – Avviso per la costituzione di un tavolo permanente. Giovani: Engim, 2 febbraio a Roma la presentazione dell’Osservatorio nazionale permanente Giovani e FuturoSarà presentato lunedì 2 febbraio, presso la Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato Giovanni Spadolini, (piazza della Minerva, ore 11) a Roma, l’Osservatorio nazionale permanente ... agensir.it Chiediamo l'apertura di un tavolo nazionale per salvaguardare la produzione ceramica' Il candidato sindaco Francesco Romito risponde al presidente Ciarrocchi dopo il grido di allarme lanciato sul distretto https://www.viterbonews24.it/news/chiediamo-lap - facebook.com facebook