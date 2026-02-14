Iniziativa a scuola Lo scientifico apre le porte al mondo del volontariato

Il liceo scientifico Barsanti e Matteucci ha organizzato una mattinata dedicata al volontariato, spinta dalla volontà di coinvolgere gli studenti nel servizio civile. Claudia Barsanti, responsabile nazionale, ha spiegato ai ragazzi l’importanza di impegnarsi nel volontariato e ha condiviso alcune storie di chi ha già fatto questa esperienza. Durante l’evento, gli studenti hanno potuto scoprire come il volontariato possa influire sulla comunità e sulla crescita personale.

Il liceo Barsanti e Matteucci apre le porte al volontariato: una mattinata dedicata al servizio civile con Claudia Barsanti, la responsabile nazionale. Un'esperienza immersiva tra cittadinanza attiva e creatività digitale, quella di mercoledì scorso, dove dalle 11 alle 13, la palestra del Liceo si è trasformata in un laboratorio di civiltà e solidarietà. L'incontro, rivolto a tutte le classi quarte dell'istituto, è stato promosso dalla commissione salute con l'obiettivo di avvicinare i giovani al mondo del Servizio Civile. La prima parte della mattinata ha avuto un taglio istituzionale e riflessivo.