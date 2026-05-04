Nel lungo processo legato al dossier «Mafia e appalti», Mario Mori e Giuseppe De Donno hanno affrontato un iter giudiziario che si è protratto per oltre tredici anni. La vicenda ha visto coinvolti numerosi passaggi nelle aule di tribunale, con decisioni che si sono susseguite nel tempo. Dopo un percorso complesso, i due sono stati assolti dalle accuse che li riguardavano, lasciando aperti interrogativi sul procedimento e sui tempi della giustizia.

Tra le zone d'ombra della verità mancata sul dossier «Mafia e appalti», il calvario giudiziario di Mario Mori e Giuseppe De Donno occupa un posto da podio. Furono loro a scrivere quel rapporto. Furono loro, poi, a finire sotto processo. E furono ancora loro, ad essere assolti dopo che il documento («877 pagine, 483 allegati e 44 schede relative a persone coinvolte nelle indagini» per dirla con De Donno) aveva già fatto il suo tempo nell'oblio. Una giustizia tardiva, certo. Ma quanto basta per chiedersi a chi convenisse che quel dossier continuasse a non disturbare nessuno. Mori era colonnello del Raggruppamento operativo speciale dei carabinieri (Ros).🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'infinita "mafia e appalti": 13 anni per assolvere De Donno e Mori

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