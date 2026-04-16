L’ex magistrato Gioacchino Natoli ha preso posizione in risposta alle affermazioni del procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca. Le dichiarazioni riguardano un’indagine condotta tra il 1991 e il 1992, che avrebbe coinvolto imprenditori e uomini di mafia nel settore degli appalti pubblici. Natoli ha respinto le accuse, precisando la propria posizione rispetto alle accuse mosse dal procuratore.

L’ex magistrato Gioacchino Natoli ha risposto duramente alle recenti dichiarazioni del procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, respingendo le accuse di coinvolgimento in un’indagine apparentemente finalizzata a favorire imprenditori e uomini d’onore legati alla mafia tra il 1991 e il 1992. La controversia è esplosa dopo l’audizione di De Luca davanti alla Commissione antimafia, dove sono stati rievocati fatti risalenti a oltre trent’anni fa riguardanti il dossier Mafia-appalti. Le incongruenze documentali tra la ricostruzione della DDA e i fatti storici. La difesa di Natoli punta direttamente sulla discrepanza tra le ipotesi formulate dal capo della Dda nissena e la realtà dei documenti prodotti dall’ex presidente della Corte d’appello di Palermo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Natoli contro De Luca: smentite e verità sul caso Mafia-appalti

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