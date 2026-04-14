Mafia e appalti De Luca | Anomalie nei brogliacci Natoli firmò la distruzione di documenti e bobine

Il procuratore di Caltanissetta ha segnalato alcune irregolarità nei brogliacci relativi all'inchiesta “mafia e appalti”, coordinata nel 1991 dall’allora pubblico ministero, ora sotto indagine. Tra le anomalie riscontrate, si segnala che uno dei soggetti coinvolti firmò la distruzione di documenti e bobine relative alle indagini. La vicenda riguarda attività investigative e comportamenti successivi alla fase iniziale dell’indagine.