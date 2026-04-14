Mafia e appalti De Luca | Anomalie nei brogliacci Natoli firmò la distruzione di documenti e bobine
Il procuratore di Caltanissetta ha segnalato alcune irregolarità nei brogliacci relativi all'inchiesta “mafia e appalti”, coordinata nel 1991 dall’allora pubblico ministero, ora sotto indagine. Tra le anomalie riscontrate, si segnala che uno dei soggetti coinvolti firmò la distruzione di documenti e bobine relative alle indagini. La vicenda riguarda attività investigative e comportamenti successivi alla fase iniziale dell’indagine.
Una delle "anomalie" riscontrate dal procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca nell'ambito dell'inchiesta “mafia e appalti” riguarda i brogliacci della indagine che fu coordinata all'inizio del 1991 dall'allora pm Gioacchino Natoli, oggi indagato dalla Procura nissena. Lo spiega, proseguendo.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Minacce a Cateno De Luca, Pellegrino: “La mafia oggi non spara più, prova a comandare la politica”"Quanto accaduto - dichiara Pellegrino - è un episodio gravissimo che ha il chiaro sapore di un’intimidazione politica.
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