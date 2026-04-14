A 13 anni ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo, seguendo i consigli di sua madre di non aspettare il perfezionista. Dopo cinque anni dall’ultimo album, torna con un nuovo progetto discografico interamente scritto da lei, intitolato

Siamo all’Armani Privé di Milano, e il tono della presentazione è quello di sempre: libero, caotico, a tratti comico, a tratti profondamente serio.** Foto mosse**, il nuovo album in uscita il 17 aprile, arriva a cinque anni di distanza dall’ultimo lavoro e per la prima volta la vede firmare tutti i brani. Ma più che un disco, Arisa ne parla come di una persona. «È un disco che litiga continuamente con se stesso», dice. «Ha una parte super sensibile, molto di pancia. Un giorno ti senti invincibile e il giorno dopo scrivi messaggi lunghissimi alle due di notte. Io, totale». È da qui che bisogna partire per capire Foto mosse, immagini sfocate ma autentiche, un’instabilità che diventa linguaggio.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Arisa: «Ho iniziato a lavorare a 13 anni, mia madre mi diceva di non aspettare il principe azzurro. Oggi scrivo le mie canzoni, non mi basta più avere una bella voce»

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“L’Inno d’Italia di Laura Pausini? Non l’avrei saputo fare così. Mi sento isolata e a disagio quando mi dicono che ho la voce più bella”: così ArisaArisa sarà in gara al 76esimo Festival di Sanremo con “Magica favola”, brano scritto dalla stessa Arisa con Giuseppe Anastasi, Galeffi e Mamakass,...

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Un immagine bellissima di Arisa con i suoi genitori. L'artista lucana il 17 aprile lancerà il suo ultimo album "Foto mosse". Ad Arisa è stato assegnato il prestigioso Premio Heraclea nel 2025. #Premioheraclea #basilicata #lucania #cultura #turismo #Arisa #musi - facebook.com facebook

l’amore è… molto importante, però l’amore per se stessi lo è di più La convivenza di Arisa e Rosalba nelle relazioni #Canzonissima #ctcf #amici25 x.com