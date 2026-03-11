La madre di una donna di 28 anni morta a Tenerife ha annunciato che organizzerà una grande festa per salutarla, vestendola come una regina. La giovane, originaria di Como, viveva alle Canarie da circa un anno e ha perso la vita durante un volo con un...

"Se muoio, vado su con i nonni a divertirmi. Dove sarò, farete una grande festa". E così sarà. La mamma di Cristina Colturi, la 28enne di Castelnuovo Bozzente (Como) morta a Tenerife durante un volo con un parapendio biposto sulla spiaggia di La Enramada, nella municipalità di Adej, ha già organizzato tutto per l'ultimo addio alla giovane, che come ultimo gesto ha dato prova del suo amore per la vita donando gli organi., Due "sono rimasti in Spagna", dove venerdì è avvenuto l'incidente fatale, "altri andranno anche in Cina", per dare a qualcun altro la possibilità di una nuova vita: quella che Cristina non ha potuto avere. A... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - La madre della 28enne comasca morta a Tenerife: "Faremo una grande festa per dirle addio, la vestiremo come una regina"

