Linea 10 firmato il contratto per il secondo lotto Tutti i dettagli | tecnologia e treni sull' Afragola-Napoli

Oggi, 4 maggio, a Palazzo San Giacomo è stato firmato il contratto relativo al secondo lotto della Linea 10 della metropolitana di Napoli. L’accordo riguarda la realizzazione di nuovi treni e l’installazione di tecnologie specifiche per la tratta Afragola-Napoli. La firma coinvolge le parti responsabili dei lavori e delle forniture per l’ampliamento della linea metropolitana. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi di esecuzione o sui costi complessivi dell’intervento.

È stato firmato oggi, 4 maggio, a Palazzo San Giacomo il contratto per il secondo lotto della Linea 10 della metropolitana di Napoli. Si tratta della componente tecnologica dell’infrastruttura: impianti, sistemi e treni necessari a rendere operativa la tratta Afragola–Napoli.Dopo il primo lotto.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Linea 10 della metro, al via il primo tratto della Napoli-Afragola: firmato il contrattoVia libera alla realizzazione del primo tratto della futura Metro Linea 10 Napoli–Afragola, destinata a cambiare in modo significativo la mobilità... Linea 10 Napoli-Afragola: oggi la firma del secondo lotto di lavoriQuesto pomeriggio, alle 15, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, alla presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, del vicepresidente della... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Linea 10 Afragola-Napoli, firmato il contratto per il secondo lotto degli impianti e dei treni; Linea 10 Napoli-Afragola: oggi la firma del secondo lotto di lavori; Webuild, firmato contratto da 660 mln per nuova Linea 10 della metro di Napoli -; COMUNE DI NAPOLI * :FIRMATO IL CONTRATTO PER IL 2° LOTTO DELLA LINEA 10 AFRAGOLA-NAPOLI: IMPIANTI TECNOLOGICI E TRENI. Metropolitana di Napoli, firmato il contratto per l’infrastruttura tecnologica della Linea 10Questo pomeriggio, nella Sala della Giunta di Palazzo San Giacomo, è stato firmato il contratto per la realizzazione del Lotto 2 della Linea 10 della metropolitana di Napoli. ilmattino.it Metro Linea 10 Napoli-Afragola senza conducente: i nuovi treni saranno come quelli di Londra e AmsterdamFirmato il contratto per costruire i nuovi treni nuovi senza conducente della metro Linea 10 Napoli-Afragola. Saranno costruiti dal consorzio RTI, guidato da CAF insieme ad AET Srl, Francesco Ventura ... fanpage.it Firmato il contratto per costruire i treni automatici della nuova metro Linea 10 Napoli-Afragola. Avranno tre vagoni, nessun intervento umano per le manovre. La svolta - facebook.com facebook