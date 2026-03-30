Linea 10 della metro al via il primo tratto della Napoli-Afragola | firmato il contratto

È stato firmato il contratto per la realizzazione del primo tratto della Metro Linea 10, che collegherà Napoli e Afragola. La nuova tratta contribuirà a migliorare la mobilità nell’area nord della città. La linea rappresenta un intervento concreto per lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto pubblico nella zona. La fase di costruzione è ora avviata con l’obiettivo di completare i lavori in futuro.

Via libera alla realizzazione del primo tratto della futura Metro Linea 10 Napoli–Afragola, destinata a cambiare in modo significativo la mobilità nell’area nord del capoluogo. Oggi 30 marzo è stato firmato il contratto tra il presidente di EAV, Umberto De Gregorio, e Guido Mennella, alla guida del Consorzio Partenope 10 Webuild, che sancirà l’avvio ufficiale dei lavori per la prima fase dell’opera. Questo segmento collegherà piazza Di Vittorio, nel quartiere Secondigliano, con il centro di Afragola. Al momento restano fuori dal finanziamento sia il collegamento diretto con la stazione dell’Alta Velocità di Afragola sia il prolungamento verso il centro di Napoli, in direzione piazza Carlo III e piazza Principe Umberto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Linea 10 della metro, al via il primo tratto della Napoli-Afragola: firmato il contratto Articoli correlati Nuova Metro Linea 10 Napoli-Afragola senza conducente, ok ai lavori del primo lottoVia libera alla costruzione del primo lotto della nuova metro Linea 10 di Napoli da Secondigliano ad Afragola. Metro Linea 10 Napoli-Afragola via ai lavori del primo lotto treno senza conducenteVia ai lavori del primo lotto della Metro Linea 10 Napoli-Afragola: tre fermate iniziali, linea automatica e completamento previsto entro il 2030.