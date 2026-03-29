Nella notte tra il 28 e il 29 marzo 2026, i carabinieri sono intervenuti in un’abitazione di San Casciano Val di Pesa, dove si era verificata un’aggressione. Una persona aveva ferito la madre con un coltello da cucina. Durante l’intervento, l’uomo ha anche colpito un carabiniere prima di essere definitivamente bloccato.

SAN CASCIANO VAL DI PESA (FIRENZE) – E’ stato bloccato dai carabinieri intervenuti, nella notte fra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, presso un’abitazione di San Casciano Val di Pesa, dove, secondo quanto riferito, una persona aveva aggredito la madre, ferendola con un coltello da cucina. L’uomo avrebbe aggredito anche uno dei militari. L’aggressore, secondo quanto si apprende, sarebbe stato bloccato. Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Scandicci. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha trasportato la donna in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - San Casciano Val di Pesa: aggredisce la madre e la ferisce con un coltello. Poi colpisce un carabiniere

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