3 milioni di pasti al giorno 30% sprecati | la scuola si digitalizza

Il prossimo 3 marzo alle 11,30 si svolgerà nella sala stampa della Camera dei Deputati un convegno dedicato alla lotta allo spreco alimentare nelle scuole. L’evento è promosso da PlanEat e sostenuto dall’onorevole Maria Chiara Gadda. Durante l’incontro si parlerà di come si stanno digitalizzando i sistemi di gestione dei pasti scolastici, considerando che ogni giorno vengono consumati circa 3 milioni di pasti, di cui il 30% viene sprecato.

Il 3 marzo alle 11,30, nella sala stampa della Camera dei Deputati, si terrà un convegno dedicato alla lotta allo spreco alimentare nelle scuole, promosso da PlanEat e sostenuto dall'onorevole Maria Chiara Gadda. L'iniziativa, che segna il decennale della Legge 1662016 antispreco, intende avviare una riflessione sulla fase 2 delle politiche pubbliche, spostando l'attenzione dalla gestione delle eccedenze alla prevenzione a monte. Il dibattito si concentrerà sui servizi di ristorazione collettiva, con particolare attenzione alla mensa scolastica, dove ogni giorno vengono preparati circa 3 milioni di pasti e una quota stimata intorno al 30% non viene consumata.