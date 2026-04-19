Benessere e prevenzione | al Parco della Galleana debutta il Forest Bathing con Lilt Piacenza

Sabato 18 aprile si è tenuto al Parco della Galleana di Piacenza il primo appuntamento di Forest Bathing, un’attività dedicata al benessere e alla prevenzione. L’evento è stato organizzato in collaborazione con LILT Piacenza, La Cura del Bosco e Piacenza In Blu, e ha visto la partecipazione di persone interessate a pratiche di contatto con la natura. L’iniziativa fa parte di un ciclo di incontri promossi sul tema.

Si è svolta sabato 18 aprile al Parco della Galleana di Piacenza, la prima esperienza di Forest Bathing, parte di un ciclo di incontri realizzato in collaborazione con LILT Piacenza, La Cura del Bosco e Piacenza In Blu.Il progetto - rivolto a persone che hanno a?rontato patologie oncologiche, ai.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Immergersi nella natura per ritrovare il benessere: al Parco della Galleana torna il Forest BathingSabato 18 aprile prendono il via a Piacenza, al Parco della Galleana, le esperienze di Forest Bathing promosse dalle associazioni La Cura del Bosco,... Yoga all’alba con Lilt Palermo, perché la prevenzione passa anche dal benessere spiritualeIl mese di marzo vede Lilt, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, doppiamente impegnata per la diffusione dei corretti stili di vita alleati... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Immergersi nella natura per ritrovare il benessere: al Parco della Galleana torna il Forest Bathing; Settimana della salute femminile, la prevenzione al centro; Sabato 18 aprile si è svolto il primo appuntamento di Forest Bathing alla Galleana: con LILT Piacenza, La Cura del Bosco e Piacenza In Blu; Benessere in natura, quattro appuntamenti di Forest Bathing. Primo incontro di forest bathing al Parco Galleana con Lilt e La cura del boscoBENESSERE NELLA NATURA: ALLA GALLEANA PARTONO GLI INCONTRI DI FOREST BATHING PROMOSSI DA LILT PIACENZA IN COLLABORAZIONE CON LA CURA DEL BOSCO E PIACENZA ... piacenzasera.it Immergersi nella natura per ritrovare il benessere: al Parco della Galleana torna il Forest BathingSabato 18 aprile prendono il via a Piacenza, al Parco della Galleana, le esperienze di Forest Bathing promosse dalle associazioni La Cura del Bosco, Lilt Piacenza e Piacenza in Blu nell’ambito del ... ilpiacenza.it Sabato 18 aprile a Piacenza, al Parco della Galleana, parte il Forest Bathing con LILT Piacenza, La Cura del Bosco e Piacenza in Blu. Un percorso di benessere tra natura, rilassamento e prevenzione per corpo e mente. Prenotazione obbligatoria. Nella locan facebook