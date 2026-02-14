Piogge temporali e forte vento | da un' allerta gialla all' altra

La Protezione civile regionale ha emesso un'allerta “gialla” che durerà fino a mezzanotte di domani, a causa di piogge intense, temporali e venti forti. Le previsioni indicano che il maltempo continuerà a colpire la zona senza sosta, portando condizioni di rischio e disagi per cittadini e imprese. Le autorità invitano alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti, mentre le squadre di intervento sono già in allerta.

Prorogata. O forse è meglio dire “no stop”. La Protezione civile regionale ha diramato, fino alla mezzanotte di domani, l'ennesima allerta “gialla”. Il ciclone di San Valentino non s'è ancora dissolto e, anche per le prossime ore, sono previste piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati. Le previsioni “parlano” anche di venti da forti a burrasca occidentali sui settori meridionali e occidentali. L'Agrigentino ci rientra quindi a pieno titolo. I mari resteranno agitati, molto agitato lo Stretto di Sicilia. Il sindaco del Comune capoluogo ha, come sempre, richiamato tutti i concittadini a prestare attenzione e alla massima prudenza.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Un’onda di maltempo si sta abbattendo sul Centro-Sud.

La Protezione Civile ha emanato un'allerta gialla per temporali e venti intensi in Campania, valida fino alle ore 20 di sabato 10 gennaio.

