Corsaro Anci | Strategie per il Sud focus su PNRR e coesione territoriale

Marco Corsaro, presidente di Anci, ha deciso di concentrarsi sulle strategie per il Sud Italia dopo aver assistito a un aumento delle disparità tra le regioni. La sua attenzione si rivolge in particolare al PNRR e alla necessità di rafforzare i collegamenti tra i territori. Durante l'incontro a Misterbianco, ha sottolineato l'importanza di investimenti mirati e di un rafforzamento delle infrastrutture per favorire la crescita locale.

Misterbianco al centro della coesione nazionale: Marco Corsaro guida la commissione Anci per il Mezzogiorno. Il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, è stato nominato presidente della commissione per il Mezzogiorno e la coesione territoriale dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci). La nomina, ufficializzata dal presidente nazionale Gaetano Manfredi e dal presidente del Consiglio nazionale Marco Fioravanti, segna un riconoscimento per l’amministrazione siciliana e per l’impegno del sindaco nel promuovere il buon governo locale. Un incarico strategico per il Sud Italia. L’assegnazione di questo ruolo al sindaco di una realtà come Misterbianco sottolinea l’importanza di valorizzare le esperienze amministrative locali nella definizione delle politiche di sviluppo per il Sud Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu Scuola, Valditara incontra Manfredi presidente dell'Anci: focus su Pnrr Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha incontrato il presidente dell'Anci, Gaeatano Manfredi, per discutere degli interventi previsti dal PNRR nel settore scolastico. CSV Irpinia Sannio ETS augura buon lavoro a Roberto Fico: focus sulle aree interne e la coesione territoriale CSV Irpinia Sannio ETS – CESVOLAB desidera inviare i propri auguri di buon lavoro a Roberto Fico e alla giunta regionale. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Commissione Mezzogiorno e Coesione territoriale: Corsaro presidenteCATANIA – Il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro è il nuovo presidente della commissione nazionale Anci per il Mezzogiorno e la Coesione territoriale. A ufficializzare la nomina il presidente ... livesicilia.it Anci, il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro presidente della commissione MezzogiornoAccolgo l’incarico con orgoglio e gratitudine verso l’Anci – dichiara il sindaco Corsaro – assumendo l’impegno di portare su scala nazionale le battaglie che, in questi anni, abbiamo sostenuto in Sic ... cataniatoday.it Ciclone Harry in Sicilia, Corsaro (Anci): "Sostegno urgente ai Comuni colpiti dalla tempesta Harry, dalla Regione servono risorse dedicate. Pronti a presentare censimento" https://www.misterbianco.com/ciclone-harry-sicilia-corsaro-anci-sostegno-urgente-ai-c facebook