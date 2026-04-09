Turismo quando il borgo fa squadra | San Giovanni cresce +16% di presenze e nuove strategie

Mercoledì 8 aprile si è svolto presso la Casa della Cultura di San Giovanni in Marignano un incontro dedicato al turismo nel borgo. All’evento hanno preso parte numerosi partecipanti, coinvolti in un confronto aperto e diretto sulle strategie per promuovere il settore. I dati ufficiali indicano un aumento del 16% delle presenze turistiche rispetto all’anno precedente. L’obiettivo dell’incontro è stato condividere idee e pianificare iniziative future per rafforzare la crescita locale.

Un’ampia partecipazione e un confronto costruttivo hanno caratterizzato l’incontro dedicato al turismo che si è tenuto mercoledì, 8 aprile, alla Casa della Cultura di San Giovanni in Marignano. Numerosi operatori economici, rappresentanti delle associazioni e cittadini hanno preso parte. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Cresce il turismo in Italia, a gennaio +6,07% di presenze: l’impatto economico e lavorativoL’inizio del 2026 si apre con un segnale chiaro e incoraggiante per l’economia turistica italiana. Turismo a Poppi: cresce il 2025 con 42910 arrivi e 125472 presenzeArezzo, 26 febbraio 2026 – Turismo a Poppi: cresce il 2025 con 42910 arrivi e 125472 presenze Il Sindaco: “Ci sono grandi progetti per il futuro. Argomenti più discussi: Turismo, a San Giovanni un incontro sul brand Granaio dei Malatesta; Pietrelcina attrae più turisti di San Giovanni Rotondo: in 20mila alla Pasquetta per Padre Pio; Il Venerdì Santo nel borgo più piccolo del Gargano: un viaggio tra fede, tradizione e comunità a Rignano Garganico; Borgo dei Borghi, San Fele quarta classificata. San Giovanni punta sul turismo: confronto aperto con operatori e RegioneUna sala partecipata, un confronto diretto con il territorio e un obiettivo dichiarato: rafforzare il posizionamento turistico di San Giovanni in Marignano ... chiamamicitta.it San Giovanni Teatino VIA PIETRO NENNI Ufficio in Affitto ottima visibilità e ampio parcheggio. Proponiamo in locazione un ampio ufficio di complessivi 140 mq, situato in posizione strategica e facilmente raggiungibile. L'immobile dispone di ampio parch - facebook.com facebook Stasera, giovedì 9, a Sesto San Giovanni Vi aspetto all'auditorium della BCC, viale Gramsci 194 x.com