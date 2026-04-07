L’assessore sta lavorando per eliminare le barriere architettoniche nella scuola Boschetto, dove l’assenza di un ascensore impedisce l’accesso ad alcune parti dell’edificio. Attualmente, la mancanza di questa struttura rappresenta un problema per gli utenti con mobilità ridotta, mentre sono in corso le definizioni di una strategia per risolvere la questione in tempi rapidi. La scuola continua a essere al centro di interventi dedicati a migliorare l’accessibilità.

L’assessore Roberta Mozzi sta definendo la strategia per abbattere le barriere architettoniche all’interno della scuola Boschetto, dove l’assenza di un ascensore limita ancora l’accesso a diverse aree dell’istituto. Per risolvere il problema, l’amministrazione ha già attivato i tecnici, effettuando un sopralluogo con l’architetto Donadio. L’obiettivo è capire se sia fattibile installare un impianto di sollevamento tradizionale o se sia preferibile optare per una piattaforma elevatrice. Quest’ultima soluzione viene considerata con favore poiché risulterebbe più agile da montare e comporterebbe un esborso economico inferiore rispetto a un ascensore classico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuola Boschetto: l’alternativa rapida per abbattere le barriere

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