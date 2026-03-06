Sicurezza al liceo Manzù sopralluogo della Provincia dopo la richiesta delle famiglie

La Provincia ha effettuato un sopralluogo al liceo artistico Manzù di Bergamo, dopo che 130 genitori avevano presentato una richiesta formale. La questione riguarda la sicurezza all’interno dell’istituto, che rimane un tema di discussione tra le famiglie e le autorità scolastiche. La visita si è concentrata sulle condizioni degli ambienti e sulle possibili criticità presenti nella scuola.

Sono giunti gli ispettori provinciali al liceo artistico di Via Tasso. Il preside Botti: sono venuti per un "sopralluogo", ma non so nulla. Però nel frattempo convoca un consiglio docenti straordinario Bergamo. La sicurezza non è materia di scuola ma resta il tema centrale al Liceo artistico Manzù. Dopo che ben 130 genitori hanno richiesto agli Uffici scolastici competenti di procedere con un'ispezione interna. Preoccupate per la sicurezza dei figli e il clima poco sereno portato alla luce da 34 docenti, le famiglie hanno sollecitato controlli. Le istanze sembrano essere state accolte nella giornata di giovedì 5 marzo, da parte della Provincia.