LibriAmo…tra gli ulivi! al via la sesta edizione Nando dalla Chiesa per il primo appuntamento

È iniziata la sesta edizione di “LibriAmo…tra gli ulivi!”, la rassegna dedicata ai libri e alla cultura, promossa dal punto vendita di una catena di librerie. La manifestazione, arrivata alla sua prima tappa, vede come primo ospite un noto sociologo e scrittore, che ha presentato il nuovo libro in un evento aperto al pubblico. L’appuntamento si svolge in una località caratterizzata dagli ulivi, come da tradizione della manifestazione.

Si apre nuovamente il sipario su “LibriAmo.tra gli ulivi!”, la rassegna letteraria organizzata dal Mondadori Point dell’imprenditrice fasanese Laura De Mola. Nata nel 2021, la rassegna negli ultimi anni ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano nel panorama culturale di Fasano, e non solo.Il.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Canegrate, legalità e giovani al centro. Cittadinanza onoraria a Nando Dalla ChiesaCanegrate (Milano) – Una serata intensa, partecipata e ricca di significato quella che si è svolta ieri, dedicata ai temi della legalità,... Peter Gomez confessa Alessandro Gassmann e Nando Dalla ChiesaRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: LibriAmo…tra gli ulivi!, al via la sesta edizione. Nando dalla Chiesa per il primo appuntamento; Amministrative Fasano 2027: Fratelli d’Italia smentisce sostegno a candidature autoreferenziali; Fasano su due ruote: torna la Ciclopasseggiata con Alice; Food X Job: il 19 maggio si terrà il primo Job Day del comparto agroalimentare. LibriAmo…tra gli ulivi!, al via la sesta edizione. Nando dalla Chiesa per il primo appuntamentoDopo il successo degli ultimi anni, torna a Fasano l’appuntamento culturale: primi ospiti annunciati e tante sorprese in arrivo nelle prossime settimane ... agorablog.it Torna la sesta edizione della nostra rassegna letteraria “LibriAmo…tra gli ulivi”. Il primo appuntamento si terrà Sabato 16 maggio 2026, alle ore 19:00, presso Canne Bianche Lifestyle Hotel di Torre Canne, dove protagonista sarà Nando dalla Chiesa con il su - facebook.com facebook