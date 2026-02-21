Peter Gomez confessa Alessandro Gassmann e Nando Dalla Chiesa

Peter Gomez, come ogni sabato, torna alle 20.15 su Rai 3 con una nuova puntata de La Confessione, il programma di interviste a tutto tondo a personaggi della politica, dello spettacolo e della cultura. Anticipazioni e ospiti del 21 febbraio 2026. Ad aprire la puntata sarà l'attore Alessandro Gassmann, che parlerà della sua carriera: prima al fianco del padre Vittorio, mito del cinema italiano, poi come protagonista di tanti film e fiction di successo – l'ultima, in programma dal 9 marzo su Rai 1, Guerrieri – La Regola dell'Equilibrio – e anche come regista di spettacoli teatrali. A seguire sarà la volta di Nando Dalla Chiesa, scrittore e sociologo, che racconterà se stesso attraverso ricordi inediti e aneddoti legati anche al suo lunghissimo matrimonio, e la storia di suo padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia il 3 settembre 1982.