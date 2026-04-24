A Canegrate si è tenuta una serata dedicata ai temi della legalità, dell’impegno civile e delle giovani generazioni. Durante l’evento, si è parlato dell’importanza di questi argomenti e si è assegnata la cittadinanza onoraria a Nando Dalla Chiesa. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e ha coinvolto diverse iniziative sul tema.

Canegrate (Milano) – Una serata intensa, partecipata e ricca di significato quella che si è svolta ieri, dedicata ai temi della legalità, dell’impegno civile e del ruolo delle nuove generazioni. Un appuntamento che ha unito istituzioni, cittadini e studenti, lasciando un segno profondo nella comunità. Al centro dell’iniziativa la premiazione delle borse di studio sull’Antimafia, assegnate a due giovani autori per lavori di particolare valore. Alessandra Veggiani è stata premiata per la tesi “Dal bene confiscato al bene comune”, mentre Daniele Civitelli ha ricevuto il riconoscimento per lo studio “Le ecomafie. L’interesse nazionale tra lacune di enforcement e corruzione”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Canegrate, legalità e giovani al centro. Cittadinanza onoraria a Nando Dalla Chiesa

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