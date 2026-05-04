Libri per tutti | a Pontedera l' inclusione passa tra le pagine

Pontedera, 4 maggio 2026 - Leggere è un diritto di tutti, nessuno escluso. Parte da questo presupposto la mostra bibliografica "Vietato Non Sfogliare", inaugurata questa mattina a Pontedera alla presenza di numerose classi del territorio. L’esposizione, allestita nella sezione ragazzi della biblioteca Giovanni Gronchi, rimarrà aperta per tutta la settimana, offrendo un percorso unico nel mondo dell’editoria accessibile. Il cuore della mostra è rappresentato da libri progettati per abbattere ogni barriera: dai testi tattili a quelli in braille, dai volumi ad alta leggibilità fino ai libri senza parole (silent book) o scritti in simboli. Si...🔗 Leggi su Lanazione.it

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