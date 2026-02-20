Il Pontedera passa ufficialmente di mano | il controllo passa alla Br Football
Il Pontedera cambia proprietà a causa della firma presso il Notaio Marinella a Pontedera, dove si è concluso il trasferimento del 95% delle quote sociali alla società Br Football. La trattativa, durata settimane, ha portato all’acquisto della maggioranza delle azioni da parte del nuovo gruppo. La società passerà sotto il controllo di Br Football a partire da oggi, con particolare attenzione alle strategie di sviluppo e alle prossime partite ufficiali. La comunità locale osserva con attenzione questa nuova fase del club.
PONTEDERA – Il Pontedera passa ufficialmente di mano. Allo studio del Notaio Marinella, a Pontedera, si è perfezionato il trasferimento di proprietà del 95% delle quote sociali alla società Br Football. Con tale operazione, Br Football assume il ruolo di socio di controllo del club, in un’ottica di continuità e sviluppo. “L’ingresso della nuova proprietà – si legge nella nota ufficiale – si inserisce in un percorso di transizione responsabile: fino al termine della stagione sportiva in corso, sarà garantito pieno sostegno al progetto tecnico e gestionale attualmente in essere, con l’obiettivo prioritario di accompagnare squadra e staff nel raggiungimento dei traguardi sportivi prefissati”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
