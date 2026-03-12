Un incendio si è sviluppato in un condominio di Pontedera, causando la morte di una donna che si trovava in casa al momento delle fiamme. Tutti gli altri residenti sono stati evacuati e messi in sicurezza. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente e hanno spento le fiamme, recuperando il corpo senza vita all’interno dell’appartamento interessato.

Un incendio si è propagato in un condominio a Pontedera, nel Pisano, una donna è morta tra le fiamme che si sono sviluppate all’interno di un’appartamento al primo piano. I vigili del Fuoco hanno domato il rogo, intanto sono stati evacuati i residenti della struttura. L’incendio a Pontedera L’incendio ha avuto origine in un condominio in via Sacco e Vanzetti a Pontedera (Pisa). Sono ancora da accertare le cause che hanno dato origine alle fiamme in un’appartamento al primo piano del Palazzo Rota. La strada in cui si trova il condominio andato a fuoco in via Sacco e Vanzetti a Pontedera A causa del fumo sono stati evacuati altri appartamenti, il rogo ha interessato anche altri locali della struttura. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Incendio in un condominio di Pontedera, donna morta in casa tra le fiamme: evacuati tutti gli altri residenti

Articoli correlati

Pontedera, donna muore in incendio in un appartamento: evacuati altri condomini(Adnkronos) – Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato questa mattina durante l’intervento per un incendio in un'abitazione a Pontedera...

Terribile incendio in un condominio, morta una donna. Appartamenti evacuati, scatta la maxi-emergenzaPontedera (Pisa), 12 marzo 2026 – Un vasto incendio è divampato alle 8 di questa mattina, giovedì 12 marzo, all’interno del Palazzo Rota di...

Aggiornamenti e notizie su Incendio in un condominio di Pontedera...

Temi più discussi: Cerea, incendio in un condominio: 15 persone intossicate, tra cui tre ragazzini; Tremendo incendio in un appartamento, evacuato un condominio: una persona portata al pronto soccorso; Cerea, incendio in un condominio: soccorse almeno 15 persone; Incendio in un condominio a Cerea: 15 persone in ospedale.

Incendio in un condominio, morta una donna. Appartamenti evacuati, scatta la maxi-emergenza. Decine gli intossicatiAccade a Pontedera, al primo piano del Palazzo Rota. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme, ma tra le mura della casa andata a fuoco è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna. Decine gli ... msn.com

Tremendo incendio in un appartamento, evacuato un condominio: una persona portata al pronto soccorsoMONFALCONE. Sono stati momenti di paura quelli vissuti nelle primissime ore di questa mattina in via Tacitiana a Monfalcone a causa di un incendio che è divampato all'interno di un appartamento al ter ... ildolomiti.it

"La lontananza sai è come il vento Che fa dimenticare chi non s'ama È già passato un anno ed è un incendio Che mi brucia l'anima Io che credevo d'essere il più forte Mi sono illuso di dimenticare E invece sono qui a ricordare A ricordare te". Addio a #EnricaB x.com

L'incendio nel parcheggio cittadino Auto bruciate e danni rilevanti -> https://cityne.ws/P65Uv facebook