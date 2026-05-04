Libertas stop ai play-in | Diana ‘resta l’amaro ma guardiamo avanti

Nel match dei play-in, la difesa della squadra livornese ha concesso 95 punti a Rimini, un dato che ha inciso sull’esito della partita. La decisione di interrompere i play-in è stata comunicata dalla società, con il commento di un dirigente che ha espresso rammarico ma ha indicato che ci si concentrerà sulle prossime sfide. La partita si è conclusa con una vittoria significativa per la squadra avversaria, grazie anche a una difesa che ha lasciato molto spazio in attacco.

? Cosa scoprirai Perché la difesa livornese ha concesso ben 95 punti a Rimini?. Quale dato statistico ha condizionato l'esito del match nei play-in?. Chi ha ricevuto un riconoscimento speciale dopo l'eliminazione?. Come cambierà la preparazione estiva per il prossimo salto di qualità?.? In Breve Sconfitta per 95-90 contro Rimini dopo tre partite in sette giorni.. Andrea Diana elogia Sandro Dell'Agnello per gli imminenti spareggi di promozione.. Efficacia maggiore dai lunghi dell'arco rispetto ai tiri liberi durante il match.. Staff e giocatori puntano al salto di qualità per la prossima stagione.. Il basket livornese si ferma dopo il netto 95-90 subito in trasferta contro la Rimini, un risultato che chiude i play-in per la Libertas.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Libertas, stop ai play-in: Diana, ‘resta l’amaro, ma guardiamo avanti Notizie correlate Leggi anche: Basket serie A2 | Libertas, Diana dopo l'eliminazione ai play-in: "Resta l'amaro in bocca. Ora ripartiamo da qui" Libertas Livorno, KO a Cento: Diana punta il dito sull’approccio e sulla fatica La Libertas…Libertas Livorno, KO a Cento: Diana punta il dito sull'approccio e sulla fatica La Libertas Livorno incassa una sconfitta esterna sul campo di Cento,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Play-in Serie A2, Dole Rimini e Libertas Livorno si giocano l’ultimo posto ai Playoff; La Virtus travolge la Libertas 9-0 e guarda ai play off; AV-JuVi CR e RN-Libertas LI domenica chi vincerà andrà ai play-off di A2; Basket - La Dole piega Libertas Livorno 95 a 90. Rimini vola ai play off promozione. Basket play-in serie A2 | Dole Basket Rimini-Bi.Emme Service Libertas Livorno in diretta. LiveDopo la convincente vittoria contro Milano, la Libertas è pronta per il secondo turno dei play-in. Avversario questa volta è Rimini di coach Sandro Dell'Agnello (palla a due oggi, domenica 3 maggio, a ... today.it Libertas, finisce il sogno: sconfitta al play-in Gli amaranto cadono all’ultimo ostacolo con RiminiSconfitta per 95-90 in riva all’Adriatico, pesa il pessimo terzo quarto dei livornesi. La stagione, per la squadra del presidente Benvenuti, si chiude qui ... iltelegrafolivorno.it Play-In, secondo turno. Dole Rimini-Bi.Emme Libertas Livorno 95-90 https://shorturl.at/LVtvO L'avventura amaranto in questo campionato finisce qui. Esulta un altro livornese, Sandro Dell'Agnello, che conduce i romagnoli ai playoff contro Pesaro. Dal -21 - facebook.com facebook