Libertas Livorno KO a Cento | Diana punta il dito sull’approccio e sulla fatica La Libertas…

Diana attribuisce la sconfitta della Libertas Livorno a un inizio timido e a una fatica evidente nella partita contro Cento, che si è conclusa con il punteggio di 81-74. La squadra ha mostrato difficoltà a trovare ritmo fin dai primi minuti, e la stanchezza ha pesato nel finale, rendendo difficile reagire.

Libertas Livorno, KO a Cento: Diana punta il dito sull’approccio e sulla fatica. La Libertas Livorno incassa una sconfitta esterna sul campo di Cento, 81-74 il risultato finale, in una partita condizionata da un avvio poco convincente e da una evidente stanchezza fisica. L’allenatore Marco Diana sottolinea la bravura degli avversari e la necessità di un approccio più determinato, guardando già alla prossima sfida contro Milano. Un primo tempo decisivo e un approccio da rivedere. La trasferta di Cento si è rivelata amara per la Libertas Livorno. La squadra ha ceduto agli emiliani, incapace di reagire a un primo tempo giocato con poca intensità e precisione.🔗 Leggi su Ameve.eu Cento-Libertas Livorno: ufficiale la nuova della sfida La partita tra Cento e Livorno, prevista nel campionato di Serie A2 Old Wild West, ha subito una modifica nel calendario. Basket A2 | Libertas affondata a Cento, Diana: “Avvio troppo soft, abbiamo pagato” La Libertas è uscita sconfitta a Cento, dove ha perso 81-74 contro la squadra di casa. Libertas Livorno, vittoria in rimonta contro Brindisi Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sella Cento-Libertas Livorno 81-74: avvio da incubo, amaranto affondati; Libertas Livorno-Ruvo di Puglia, palla a due alle 18; Basket A2 | Libertas affondata a Cento, Diana: Avvio troppo soft, abbiamo pagato; Libertas Livorno in trasferta a Cento. La Sella Cento torna alla vittoria nel posticipo con la Libertas LivornoLa 28ª giornata di Serie A2 porta la Sella Cento a sfidare la Libertas Livorno alla Baltur Arena nel posticipo di lunedì sera. I biancorossi arrivano da sei ko consecutivi, mentre ... pianetabasket.com Basket A2 | Libertas affondata a Cento, Diana: Avvio troppo soft, abbiamo pagatoÈ stata una prestazione decisamente sottotono quella offerta ieri lunedì 16 febbraio a Cento dalla Libertas di coach Diana, caduta sotto i colpi di Davis e soci per 81-74. Un ko in merito al quale il ... livornotoday.it Esce sconfitta, con il punteggio di 81-74, dalla trasferta di Cento la formazione della Libertas Livorno 1947. Per gli amaranto si tratta dell’ottava sconfitta stagionale lontano da casa. foto by Libertas Livorno 1947 #Livorno #basket #SerieA2 #LibertasLivorn facebook