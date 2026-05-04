Libera Ma ci voleva un appello per salvare una donna malata

Una donna di 56 anni, affetta da problemi di salute, è stata recentemente liberata da una cella a Bellizzi Irpino. La sua uscita non è avvenuta grazie a un gesto di clemenza, ma è il risultato di un appello che ha portato alla sua scarcerazione. La donna, che soffre di malattie, aveva trascorso del tempo in detenzione prima di essere liberata.

Cinquantasei anni. Un corpo malato. Una cella a Bellizzi Irpino.Elena è uscita. Non perché qualcuno le abbia fatto un favore. Ma perché la legge — quella vera, quella scritta nella Costituzione — ha prevalso sulla logica del contenimento a tutti i costi.L’appello e le condizioni di saluteGiovedì.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

She was framed and pushed off a cliff, but came back with a tycoon to destroy the traitors!#drama

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