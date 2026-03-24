La salute non può essere un lusso, la malattia non deve significare povertà. E’ andato in onda sabato su Rai1 l’appello della santostefanese Antonietta Tuccillo (nella foto), creatrice di moda, che con i suoi abiti a crochet ha vestito anche le candidate di Miss Italia, ma essendo malata oncologica cronica, non può aprire una partita Iva o accendere un mutuo. Le sue parole sono risuonate nel format televisivo ’ Women for Women against Violence – Camomilla Award ’, ideato da Donatella Gimigliano, presidente dell’associazione Consorzio Umanitas. Tuccillo con un toccante monologo si è rivolta direttamente al Presidente della Repubblica perché le leggi cambino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Malata oncologica lancia un appello in tv a Mattarella

Articoli correlati

Perde la casa popolare per i precedenti dell’ex: madre malata lancia un appello al ComuneHa riconsegnato la casa a ottobre 2025, ma non ha trovato un altro posto dove stare con le figlie (una, minore, è titolare di 104).

L’onorificenza di Mattarella per Valentina: malata di atrofia muscolare, diventa medico e psichiatraBologna, 4 marzo 2026 – Fin dalla nascita convive con una grave malattia genetica, l’atrofia muscolare spinale, che non ha impedito a Valentina...

Tutti gli aggiornamenti su Malata oncologica

Temi più discussi: Malata oncologica lancia un appello in tv a Mattarella; LILT lancia la campagna SNPO 2026, la prevenzione arma contro il cancro; Manca un farmaco in Sicilia, i malati oncologici lanciano un appello Faraoni: Nell'Isola non è; Premio Women for Women against violence: storie di rinascita dalla violenza o dal tumore. Su Rai 1 la VI edizione.

Manca un farmaco in Sicilia, i malati oncologici lanciano un appello a SchifaniUna paziente oncologica, seguita dall’ospedale Vincenzo Cervello di Palermo, lancia un appello al presidente della Regione Renato Schifani - anche a nome di altri pazienti - affinché renda disponibile ... msn.com

L’appello di una malata oncologica di un farmaco in sperimentazione, l’assessora Faraoni: Non ancora disponibile in SiciliaL'assessora Faraoni è intervenuta sul caso di una 42enne di Palermo che ha chiesto un farmaco non disponibile in Sicilia. newsicilia.it

Nonostante la malattia oncologica che lo debilitava, si era presentato alla Conferenza dei sindaci per denunciare la chiusura del reparto di Urologia dell’ospedale di Tropea facebook